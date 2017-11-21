Слідство поки не встановило, хто вбив Нігояна, Жизневського і Сеника

"На жаль, вбивства Нігояна, Жизневського і Сеника на сьогодні не розкриті. Тобто, дійсно нами не встановлено особи тих, хто нажав спускові крючки. Тому що у випадку з Ніягояном - це застосування мисливського набою, спорядженого картеччю. У випадку Жизневського і Сеника - це патрон доя примусової зупинки транспортних засобів, який використовується тільки у МВС", - сказав він.

Однак, за словами С.Горбатюка, розслідування у цих справах триває.

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"Виходячи з того, що ми просуваємося, на сьогодні виокремлений підрозділ у кожному з випадків, бійців якого ми перевіряємо на причетність до злочину. І відповідно те, що рух відбувається, у мене залишаться надія, що все-таки злочин буде розкритий", - вважає начальник Департаменту спецрозслідувань.

Зазначимо, 22 січня 2014 року у центрі Києва, на вулиці Грушевського, від вогнепальних поранень загинули Михайло Жизневський, Сергій Нігоян та Роман Сеник. Це були перші загиблі активісти Революції Гідності.