Слідство поки не встановило, хто вбив Нігояна, Жизневського і Сеника
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Слідство на сьогодні ще не розкрило вбивства активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника. Про це сьогодні сказав на брифінгу начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНН.
"На жаль, вбивства Нігояна, Жизневського і Сеника на сьогодні не розкриті. Тобто, дійсно нами не встановлено особи тих, хто нажав спускові крючки. Тому що у випадку з Ніягояном - це застосування мисливського набою, спорядженого картеччю. У випадку Жизневського і Сеника - це патрон доя примусової зупинки транспортних засобів, який використовується тільки у МВС", - сказав він.
Однак, за словами С.Горбатюка, розслідування у цих справах триває.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розкриття перших вбивств на Майдані просувається найскладніше
"Виходячи з того, що ми просуваємося, на сьогодні виокремлений підрозділ у кожному з випадків, бійців якого ми перевіряємо на причетність до злочину. І відповідно те, що рух відбувається, у мене залишаться надія, що все-таки злочин буде розкритий", - вважає начальник Департаменту спецрозслідувань.
Зазначимо, 22 січня 2014 року у центрі Києва, на вулиці Грушевського, від вогнепальних поранень загинули Михайло Жизневський, Сергій Нігоян та Роман Сеник. Це були перші загиблі активісти Революції Гідності.