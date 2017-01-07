Следствие: нападающий на ярмарку в Берлине мог приобрести оружие в Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Уроженец Туниса Анис Амри, который, по данным следствия, совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря, мог долгое время жить в Швейцарии, и, вероятно, именно там приобрел оружие, из которого застрелил 37-летнего водителя-дальнобойщика из Польши Лукаша Урбана , передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Правоохранительные органы также проверяют информацию о том, что А.Амри мог неоднократно посещать Швейцарию. Найденные на карте памяти мобильного телефона тунисца контактные данные переданы для анализа швейцарским специалистам.
В среду, 4 января, генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в связи с берлинским терактом в отношении неизвестных лиц, которые могли поддерживать контакты с организатором нападения. По данным полиции, на территории страны активно действует сеть сторонников "Исламского государства".
Между тем, по данным Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия еще с декабря 2015 года имели информацию о возможных контактах А.Амри с "Исламским государством".