Слідство: нападник на ярмарок у Берліні міг придбати зброю у Швейцарії

Правоохоронні органи також перевіряють інформацію про те, що А.Амрі міг неодноразово відвідувати Швейцарію. Знайдені на картці пам'яті мобільного телефону тунісця контактні дані передані для аналізу швейцарським спеціалістам.

У середу, 4 січня, генеральна прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу у зв'язку з берлінським терактом стосовно невідомих осіб, які могли підтримувати контакти з організатором нападу. За даними поліції, на території країни активно діє мережа прибічників "Ісламської держави".

Між тим, за даними Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, влада німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія ще з грудня 2015 року мала інформацію про можливі контакти А.Амрі з "Ісламською державою".