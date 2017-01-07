Слідство: нападник на ярмарок у Берліні міг придбати зброю у Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Уродженець Тунісу Аніс Амрі, який, за даними слідства, здійснив теракт на різдвяному ярмарку у Берліні 19 грудня, міг довгий час жити у Швейцарії, і, ймовірно, саме там придбав зброю, з якої застрелив 37-річного водія-далекобійника з Польші Лукаша Урбана, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Правоохоронні органи також перевіряють інформацію про те, що А.Амрі міг неодноразово відвідувати Швейцарію. Знайдені на картці пам'яті мобільного телефону тунісця контактні дані передані для аналізу швейцарським спеціалістам.
У середу, 4 січня, генеральна прокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу у зв'язку з берлінським терактом стосовно невідомих осіб, які могли підтримувати контакти з організатором нападу. За даними поліції, на території країни активно діє мережа прибічників "Ісламської держави".
Між тим, за даними Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung, влада німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія ще з грудня 2015 року мала інформацію про можливі контакти А.Амрі з "Ісламською державою".