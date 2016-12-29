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Следователя полиции будут судить за взяточничество в Житомирской области

Следователя полиции будут судить за взяточничество в Житомирской области

Киев • УНН

 • 7226 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН.  В Житомирской области следователя полиции будут судить за взяточничество. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Установлено, что старший лейтенант, в рамках расследования уголовного производства, находясь в группе следователей, подготовил ходатайство в суд и получил разрешение на проведение обысков в квартире гражданина.

На основании этого решения, он провел обыск, в ходе которого были изъяты личные вещи гражданина.

В течение двух месяцев, следователь не обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое имущество и вопреки ч.5 ст.171 УПК Украины в течение суток после проведения обыска, не вернул вышеуказанные вещи их владельцу. Однако, злоупотребляя своим служебным положением, потребовал у гражданина предоставить ему 3500 гривен за возвращение вещей.

При получении части обусловленной суммы в размере 3000 гривен был задержан правоохранительными органами, а полученную сумму средств изъято.

Правоохранителя будут судить по ч.3 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды сопряженное с вымогательством совершенное лицом, занимающим ответственное положение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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