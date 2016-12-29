Слідчого поліції судитимуть за хабарництво на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Житомирщині слідчий поліції судитимуть за хабарництво. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.
Встановлено, що старший лейтенант, у рамках розслідування кримінального провадження, перебуваючи в групі слідчих, підготував клопотання до суду та отримав дозвіл на проведення обшуків в помешканні громадянина.
На підставі цього рішення, він провів обшук, у ході якого були вилучені особисті речі громадянина.
Протягом двох місяців, слідчий не звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно та всупереч ч.5 ст.171 КПК України протягом доби після проведення обшуку, не повернув вищевказані речі їх власнику. Проте, зловживаючи своїм службовим становищем, висунув вимогу громадянину надати йому 3500 гривень за повернення речей.
Під час одержання частини обумовленої суму в розмірі 3000 гривень його було затримано правоохоронними органами, а отриману суму коштів вилучено.
Правоохоронця судитимуть за ч.3 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди поєднане з вимаганням вчинене особою, яка займає відповідальне становище) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.