Следователь в Одессе требовал 15 тыс. долл. за переквалификацию преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили на взятке следователя одного из райотделов полиции в Одессе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что следователь систематически получал от фигурантов дел деньги за смягчающую переквалификацию уголовных производств. Правоохранители, в частности, задокументировали, что полицейский требовал от местного жителя 15 тыс. долл. за переквалификацию уголовного производства, открытого по ст. 296 Уголовного кодекса Украины, на более мягкую часть статьи и возвращение конфискованного оружия", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.
Напомним, 7 марта на взятке в 50 тыс. грн в Ужгороде задержали председателя комитета местного самоуправления одного из микрорайонов города. Эти средства чиновница требовала за решение вопросов, связанных с получением земельных участков на кладбище.