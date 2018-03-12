Слідчий в Одесі вимагав 15 тис. дол. за перекваліфікацію злочину

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції в Одесі. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що слідчий систематично отримував від фігурантів справ гроші за пом'якшувальну перекваліфікацію кримінальних проваджень. Правоохоронці, зокрема, задокументували, що поліцейський вимагав від місцевого мешканця 15 тис. дол. за перекваліфікацію кримінального провадження, відкритого за ст. 296 Кримінального кодексу України, на більш м’яку частину статті та повернення конфіскованої зброї", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на робочому місці під час одержання усієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Нагадаємо, 7 березня на хабарі у 50 тис. грн в Ужгороді затримали голову комітету місцевого самоврядування одного з мікрорайонів міста. Ці кошти чиновниця вимагала за вирішення питань, пов’язаних з отриманням земельних ділянок на цвинтарі.

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