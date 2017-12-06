Следователь пока не собирается инкриминировать Саакашвили новые статьи - Луценко

"Саакашвили подозревается по статье 256... Никаких других статетей ему следователь сейчас не собирается выдвигать. В связи с бегством Саакашвили, в связи ч тем, что он находится в розыске, сегодня в законом установленном порядке по месту его жительства, а также его защите направлено ​​подозрение. Фактически до конца дня она будет считаться врученой. Поэтому статус Саакашвили будет такой как подозреваемый по статье 256 (содействие преступной организации) , - сказал Луценко.

Напомним, подозрение Саакашвили направили на его адрес.