Следователь пока не собирается инкриминировать Саакашвили новые статьи - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили сегодня по почте по месту жительства направлено подозрение по признакам преступления, предусмотренного ст.256 (содействие преступной организации) Уголовного кодекса Украины, никаких других статетей политику следователь пока не собирается выдвигать. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Саакашвили подозревается по статье 256... Никаких других статетей ему следователь сейчас не собирается выдвигать. В связи с бегством Саакашвили, в связи ч тем, что он находится в розыске, сегодня в законом установленном порядке по месту его жительства, а также его защите направлено подозрение. Фактически до конца дня она будет считаться врученой. Поэтому статус Саакашвили будет такой как подозреваемый по статье 256 (содействие преступной организации) , - сказал Луценко.
Напомним, подозрение Саакашвили направили на его адрес.