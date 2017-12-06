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Слідчий наразі не збирається інкримінувати Саакашвілі нові статті - Луценко

Слідчий наразі не збирається інкримінувати Саакашвілі нові статті - Луценко

Київ • УНН

 • 10175 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі сьогодні поштою за місцем проживання направлено підозру за ознаками злочину, передбаченого ст.256 (сприяння злочинній організації) Кримінального кодексу України, жодних інших статетей політику слідчий наразі не збирається висувати. Про це сьогодні у Верховній Раді заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Саакашвілі підозрюється за статтею 256… Ніяких інших статетей йому слідчий зараз не збирається висувати. У зв'язку із втечею Саакашвілі, в зв'язку, що він перебуває у розшуку, сьогодні у законом встановленому порядку за його місцем проживання, а також до його захисту направлена підозра. Фактично до кінця дня вона буде вважатися такою, що вручена. Тому статус Саакашвілі буде такий як підозрюваний у статті 256 (сприяння злочинній організації)", - сказав Луценко.

Нагадаємо, підозру Саакашвілі направили на його адресу.

Українські Національні Новини

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