Слідчий наразі не збирається інкримінувати Саакашвілі нові статті - Луценко

"Саакашвілі підозрюється за статтею 256… Ніяких інших статетей йому слідчий зараз не збирається висувати. У зв'язку із втечею Саакашвілі, в зв'язку, що він перебуває у розшуку, сьогодні у законом встановленому порядку за його місцем проживання, а також до його захисту направлена підозра. Фактично до кінця дня вона буде вважатися такою, що вручена. Тому статус Саакашвілі буде такий як підозрюваний у статті 256 (сприяння злочинній організації)", - сказав Луценко.

Нагадаємо, підозру Саакашвілі направили на його адресу.