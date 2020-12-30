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Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Навального

Киев • УНН

 • 9245 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Следственный комитет России возбудил в отношении оппозиционера Алексея Навального уголовное дело о мошенничестве по факту расходы ним на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщается на портале Следственного комитета РФ, передает УНН.

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Навального

“Главным следственным управлением СК России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)”, — говорится в сообщении.

По данным СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых “Фонд борьбы с коррупцией”, "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года","Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан",“Фонд защиты прав граждан “ШТАБ”, с физических лиц было собрано более 588 000 000 рублей пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов.

“По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с другими лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за рубежом). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены”, — говорится в сообщении СК РФ.

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В настоящее время Алексей Навальный находится в Германии после курса лечения. Как известно, он потерял сознание 20 августа в самолете, вылетел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске был госпитализирован, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику Charité . Русский находился 19 суток в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории Бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы “Новичок”. К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли к лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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