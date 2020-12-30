Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Навального

“Головним слідчим управлінням СК Росії зібрані достатні дані, на підставі яких стосовно Олексія Навального та інших осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 159 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі)”, — йдеться у повідомленні.

За даними СК, для потреб діяльності низки некомерційних організацій, в числі яких “Фонд боротьби з корупцією”, “Фонд підтримки засобів масової інформації “П’ята пора року”, “Фонд організації та координації захисту прав громадян”, “Фонд правового забезпечення громадян”, “Фонд захисту прав громадян “ШТАБ”, з фізичних осіб було зібрано понад 588 мільйонів рублів пожертв. Ці кошти призначалися винятково на цілі фондів.

“За даними слідства, Навальний, будучи фактичним керівником зазначених організацій, діючи спільно з іншими особами, витратив з цієї суми понад 356 млн рублів на особисті цілі — придбання особистого майна, матеріальних цінностей і оплату витрат (у тому числі відпочинку за кордоном). Таким чином, зібрані з громадян кошти були викрадені”, — стверджується у повідомленні СК РФ.

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На даний час Олексій Навальний перебуває у Німеччині після курсу лікування. Як відомо, він знепритомнів 20 серпня в літаку, що вилетів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доправили для лікування до берлінської клініки Charité. Росіянин перебував 19 діб у штучній комі.

Експерти спецлабораторії Бундесверу на прохання клініки провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди речовини групи “Новачок”. Аналогічних висновків незалежно одна від одної дійшли лабораторії в Швеції і Франції, а також експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

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