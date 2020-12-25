У Росії “Фонд захисту прав громадян” Навального оголосили “іноземним агентом”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Росії Міністерство юстиції розширило список “іноземних агентів”, включивши, зокрема, “Фонд захисту прав громадян” російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив юрист Павло Чиков, передає УНН.
“Мін’юст включив до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, СНІД-сервісний благодійний фонд „Свічка“, красноярську організацію „Ми проти СНІДу“ та „Фонд захисту прав громадян“. Остання НКО — організація команди Олексія Навального. А деякі герої відомого фільму Юрія Дудя „ВІЛ в Росії“ працювали в пітерському Фонді „Свічка“. При цьому Мін’юст відмовив „Фонду боротьби з корупцією“ та Челябінському діабетичному руху „Разом“ у виключенні з реєстру „іноземних агентів“”, — поінформував юрист.
Відзначимо, що влітку 2020 року Навальний оголосив про ліквідацію “Фонду боротьби з корупцією” та перенесення його на іншу юридичну особу — “Фонд захисту прав громадян”.
Додамо, що відповідно до російського законодавства, іноземними агентами визнаються організації, що займаються в Росії політичною діяльністю і отримують при цьому закордонне фінансування. 25 грудня 2020 року Рада Федерації РФ ухвалила законопроект, що дозволяє визнавати іноземними агентами фізичних осіб і громадські об’єднання без утворення юридичної особи.
Як повідомляв УНН, в Росії за фактом “порушення недоторканності житла літньої жінки” в Москві порушено кримінальну справу стосовно соратника російського опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь.