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У Росії “Фонд захисту прав громадян” Навального оголосили “іноземним агентом”

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Росії Міністерство юстиції розширило список “іноземних агентів”, включивши, зокрема, “Фонд захисту прав громадян” російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомив юрист Павло Чиков, передає УНН.

У Росії “Фонд захисту прав громадян” Навального оголосили “іноземним агентом”

“Мін’юст включив до реєстру некомерційних організацій, що виконують функції іноземного агента, СНІД-сервісний благодійний фонд „Свічка“, красноярську організацію „Ми проти СНІДу“ та „Фонд захисту прав громадян“. Остання НКО — організація команди Олексія Навального. А деякі герої відомого фільму Юрія Дудя „ВІЛ в Росії“ працювали в пітерському Фонді „Свічка“. При цьому Мін’юст відмовив „Фонду боротьби з корупцією“ та Челябінському діабетичному руху „Разом“ у виключенні з реєстру „іноземних агентів“”, — поінформував юрист.

Відзначимо, що влітку 2020 року Навальний оголосив про ліквідацію “Фонду боротьби з корупцією” та перенесення його на іншу юридичну особу — “Фонд захисту прав громадян”.

Додамо, що відповідно до російського законодавства, іноземними агентами визнаються організації, що займаються в Росії політичною діяльністю і отримують при цьому закордонне фінансування. 25 грудня 2020 року Рада Федерації РФ ухвалила законопроект, що дозволяє визнавати іноземними агентами фізичних осіб і громадські об’єднання без утворення юридичної особи.

Як повідомляв УНН, в Росії за фактом “порушення недоторканності житла літньої жінки” в Москві порушено кримінальну справу стосовно соратника російського опозиціонера Олексія Навального Любові Соболь.

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