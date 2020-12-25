В России “Фонд защиты прав граждан” Навального объявили “иностранным агентом”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В России Министерство юстиции расширило список “иностранных агентов”, включив, в частности, “Фонд защиты прав граждан” российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил юрист Павел Чиков, передает УНН.
“Минюст включил в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, СПИД-сервисный благотворительный фонд „Свеча“, красноярскую организацию „Мы против СПИДа“ и „Фонд защиты прав граждан“. Последняя НКО — организация команды Алексея Навального. А некоторые герои известного фильма Юрия Дудя „ВИЧ в России“ работали в питерском Фонде „Свеча“. При этом Минюст отказал „Фонду борьбы с коррупцией“ и челябинскому диабетическому движению „Вместе“ в исключении из реестра „иностранных агентов“”, — проинформировал юрист.
Отметим, что летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации “Фонда борьбы с коррупцией” и переносе его на другое юридическое лицо — “Фонд защиты прав граждан”.
Добавим, что согласно российскому законодательству, иностранными агентами признаются организации, занимающиеся в России политической деятельностью и получающие при этом зарубежное финансирование. 25 декабря 2020 года Совет Федерации РФ принял законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц и общественные объединения без образования юрлица.
Как сообщал УНН, в России по факту “нарушения неприкосновенности жилища пожилой женщины” в Москве возбуждено уголовное дело в отношении соратницы российского оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь.