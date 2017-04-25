Следователи до сих пор не установили цель пребывания журналистов у в/ч в Ровенской области - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В следователей остается вопрос о цели пребывания задержанных журналистов возле военной части в Ровенской области. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в следователей остается вопрос о цели пребывания указанных лиц на этом месте (вблизи военной части в Ровенской области - ред.)", - сказал А.Ткачук.
По его словам, все задержанные на допросах рассказывали разные истории и давали разные объяснения.
"Пока они (следователи - ред.) не найдут эти ответы, пока они их не удовлетворят, следственные действия будут продолжаться, потому что наша цель - объективное расследование этого дела", - сказал А.Ткачук.
Он уточнил, что уголовное производство следователи зарегистрировали в ЕРДР вчера, 25 апреля.
Напомним, Служба безопасности Украины допросила задержанных возле военной части журналистов в качестве свидетелей и отпустила.