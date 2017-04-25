Следователи до сих пор не установили цель пребывания журналистов у в/ч в Ровенской области - СБУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33065 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100128 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151432 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114493 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115294 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111797 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103763 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106902 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103428 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152357 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Следователи до сих пор не установили цель пребывания журналистов у в/ч в Ровенской области - СБУ

Следователи до сих пор не установили цель пребывания журналистов у в/ч в Ровенской области - СБУ

Киев  •  УНН

 • 11829 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В следователей остается вопрос о цели пребывания задержанных журналистов возле военной части в Ровенской области. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.

"Сейчас в следователей остается вопрос о цели пребывания указанных лиц на этом месте (вблизи военной части в Ровенской области - ред.)", - сказал А.Ткачук.

По его словам, все задержанные на допросах рассказывали разные истории и давали разные объяснения.

"Пока они (следователи - ред.) не найдут эти ответы, пока они их не удовлетворят, следственные действия будут продолжаться, потому что наша цель - объективное расследование этого дела", - сказал А.Ткачук.

Он уточнил, что уголовное производство следователи зарегистрировали в ЕРДР вчера, 25 апреля.

Напомним, Служба безопасности Украины допросила задержанных возле военной части журналистов в качестве свидетелей и отпустила.

Украинские Национальные Новости

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