Следователи до сих пор не установили цель пребывания журналистов у в/ч в Ровенской области - СБУ

"Сейчас в следователей остается вопрос о цели пребывания указанных лиц на этом месте (вблизи военной части в Ровенской области - ред.)", - сказал А.Ткачук.

По его словам, все задержанные на допросах рассказывали разные истории и давали разные объяснения.

"Пока они (следователи - ред.) не найдут эти ответы, пока они их не удовлетворят, следственные действия будут продолжаться, потому что наша цель - объективное расследование этого дела", - сказал А.Ткачук.

Он уточнил, что уголовное производство следователи зарегистрировали в ЕРДР вчера, 25 апреля.

Напомним, Служба безопасности Украины допросила задержанных возле военной части журналистов в качестве свидетелей и отпустила.