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Слідчі досі не встановили мету перебування журналістів біля в/ч на Рівненщині - СБУ

Слідчі досі не встановили мету перебування журналістів біля в/ч на Рівненщині - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. У слідчих залишається запитання щодо мети перебування затриманих журналістів біля військової частини у Рівненській області. Про це на брифінгу заявив Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.

"Наразі у слідчих залишається питання щодо мети перебування вказаних осіб на цьому місці (поблизу військової части у Рівненській області – ред.)", - сказав О.Ткачук.

За його словами, усі затримані на допитах розповідали різні історії і давали різні пояснення.

"Поки вони (слідчі – ред.) не знайдуть ці відповіді, поки вони їх не задовольнять, слідчі дії будуть тривати, тому що наша мета – об’єктивне розслідування цієї справи", - сказав О.Ткачук.

Він уточнив, що кримінальне провадження слідчі зареєстрували в ЄРДР вчора вночі.

Нагадаємо, Служба безпеки України допитала затриманих біля військової частини журналістів у якості свідків і відпустила.

Українські Національні Новини

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