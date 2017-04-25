Слідчі досі не встановили мету перебування журналістів біля в/ч на Рівненщині - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У слідчих залишається запитання щодо мети перебування затриманих журналістів біля військової частини у Рівненській області. Про це на брифінгу заявив Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає кореспондент УНН.
"Наразі у слідчих залишається питання щодо мети перебування вказаних осіб на цьому місці (поблизу військової части у Рівненській області – ред.)", - сказав О.Ткачук.
За його словами, усі затримані на допитах розповідали різні історії і давали різні пояснення.
"Поки вони (слідчі – ред.) не знайдуть ці відповіді, поки вони їх не задовольнять, слідчі дії будуть тривати, тому що наша мета – об’єктивне розслідування цієї справи", - сказав О.Ткачук.
Він уточнив, що кримінальне провадження слідчі зареєстрували в ЄРДР вчора вночі.
Нагадаємо, Служба безпеки України допитала затриманих біля військової частини журналістів у якості свідків і відпустила.