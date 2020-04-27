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“След Коломойского”: загадочная агрокомпания, едва не ставшая монополистом по контролю за урожаем страны, ведет к группе Приват

“След Коломойского”: загадочная агрокомпания, едва не ставшая монополистом по контролю за урожаем страны, ведет к группе Приват

Киев  •  УНН

 • 123963 просмотра

В середине апреля СМИ вскрыли кулуарные переговоры между властью и частной компанией “Менора Агро”, которая вот-вот должна была стать частным монополистом на рынке контроля за урожаем фермеров. Формально проект был призван детинизировать АПК, по факту: частная компания предоставляла правительству в аренду некое программное обеспечение и взамен хотела 1 доллар за каждую тонну урожая. То есть, примерно 80-100 млн долларов в год. После резонанса правительство “дало заднюю”, но вопросы к несостоявшейся схеме остались.

УНН проанализировал компанию “Менора Агро”, узнал мнение о ней у профильных аграрных Ассоциаций и выяснил, почему компанию связывают с группой Игоря Коломойского, не столь отдаленного от Президента Украины Владимира Зеленского.

Дубилет, Приват, Менора

Стоит начать с того, что из попавших в сеть документов стало известно, что в рабочей группе по реализации проекта участвовал Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров. Он то, вероятно, и сыграл не последнюю роль в лоббировании компании, о которой до сих пор мало что известно даже профильным ассоциациям.

“На сколько мне известно, у них есть земля, договора аренды, а обзавестись этим за полгода работы никак нельзя. Я также слышал от коллег, что компания работает как агропроизводитель. И тут вопрос — как шестимесячная агрокомпания дошла до того, чтобы предлагать Кабмину ІТ-решение проблем тенизации земель, и презентовать себе как ІТ-компанию? Более того, они же претендовали на то, чтобы в дальнейшем быть собственником системы.

Информации о том, с кем компания может быть связана, нет никакой”, - говорит заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Михаил Соколов.

Компания действительно “свежая” и действительно, согласно госреестру, не занимается разработкой программного обеспечения, в основном она специализируется на торговли сельхоз и бытовой продукции. Зарегистрирована “Менора Агро” на Дениса Бондаря с Днепра. Там же она находилась до недавнего времени, по улице Шолом-Алейхема, дом 4.

По этому же адресу находится и “главная” Менора Днепра — крупнейший в мире еврейский комплекс, открытый в Днепре в 2012 году “благодаря Президенту Днепропетровской еврейской общины Геннадию Борисовичу Боголюбову и Президенту Объединённой еврейской общины Украины Игорю Валерьевичу Коломойскому”, говорится в Википедии.

Дмитрий Дубилет, как известно, сын украинского финансиста и банкира Александра Дубилета - председателя правления Приватбанка до его национализации.

Другими словами, пока все указывает на то, что идейными вдохновителями создания частного монополиста по сбору миллионных роялти с фермеров могли быть люди из группы Приват.

Но есть и еще один занятный факт. Подписывать договор с правительством от имени “Менора Агро” должен был Андрей Папуча из Кривого Рога — малой родины Президента Владимира Зеленского. Там и до сегодня функционируют его компании, в частности ТОВ “ЛЕНГВІДЖ ЮНІВЕРС”, ТОВ “ЛАРГО ГРУП”. Также о Папуче известно, что в 2014 году он безуспешно баллотировался в Верховную Раду.

Землячество безусловно не говорит о том, что Папуча каким-то образом связан с Владимиром Зеленским, а он со всей этой схемой — но все же об этом стоило упомянуть в виду многочисленных “пробелов” в этой истории.

Проект отклонен, но идея осталась

После скандала правительство “дало заднюю” и заявило, что проект “Менора Агро” в таком виде отклонен. Но при этом не было сказано, что отклонена сама идея. А значит, гарантий того, что в ближайшее время ситуация не повторится — нет. Однако профильные специалисты все же рассчитывают на конец этой истории и ей подобных.

“У меня такое ощущение, что они („Менора-Агро“) сами не понимали на сколько они не подготовлены. На сколько это сырая история. Думаю, что шансов на дальнейшее продвижение этого проекта, или ему подобных, нет.
Нет смысла вводить контроль за зерном на уровне легальных производителей, если не ограничить предварительно выброс в систему левого зерна. Нам достаточно внедрить систему прослеживаемости, чтобы налоговики видели, откуда взялся тот или иной объем зерна”, — считает заместитель руководителя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Соколов.

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