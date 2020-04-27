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"Слід Коломойського": загадкова агрокомпанія, яка ледь не стала монополістом з контролю за врожаєм країни, веде до групи Приват

"Слід Коломойського": загадкова агрокомпанія, яка ледь не стала монополістом з контролю за врожаєм країни, веде до групи Приват

Київ • УНН

 • 123965 перегляди

В середині квітня ЗМІ розкрили кулуарні переговори між владою і приватною компанією "Менора Агро", яка ось-ось мала стати приватним монополістом на ринку контролю за врожаєм фермерів. Формально проект був покликаний детінізувати АПК, по факту: приватна компанія надавала уряду в оренду якесь програмне забезпечення і натомість хотіла 1 долар за кожну тонну врожаю. Тобто, приблизно 80-100 млн доларів на рік. Після резонансу уряд "дав задній хід", але питання до невдалої схеми залишилися.

УНН проаналізував компанію "Менора Агро", дізнався думку про неї у профільних аграрних асоціацій і з'ясував, чому компанію пов'язують з групою Ігоря Коломойського, не надто віддаленого від Президента України Володимира Зеленського.

Дубілет, Приват, Менора

Варто почати з того, що з документів, що потрапили в мережу, стало відомо, що в робочій групі з реалізації проекту брав участь Дмитро Дубілет, колишній міністр Кабінету міністрів. Він то, ймовірно, і зіграв не останню роль в лобіюванні компанії, про яку до сих пір мало що відомо навіть профільним асоціаціям.

"На скільки мені відомо, у них є земля, договори оренди, а обзавестися цим за півроку роботи ніяк не можна. Я також чув від колег, що компанія працює як агровиробник. І тут питання - як шестимісячна агрокомпанія дійшла до того, щоб пропонувати Кабміну ІТ-рішення проблем тінізації земель, і презентувати себе як ІТ-компанію? Більш того, вони ж претендували на те, щоб в подальшому бути власником системи.

Інформації про те, з ким компанія може бути пов'язана, немає ніякої", - говорить заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Михайло Соколов.

Компанія дійсно "свіжа" і дійсно, відповідно до держреєстру, не займається розробкою програмного забезпечення, в основному вона спеціалізується на торгівлі сільгосп і побутової продукції. Зареєстрована "Менора Агро" на Дениса Бондаря з Дніпра. Там же вона перебувала до недавнього часу, по вулиці Шолом-Алейхема, будинок 4.

За цією ж адресою знаходиться і "головна" Менора Дніпра - найбільший в світі єврейський комплекс, відкритий в Дніпрі в 2012 році "завдяки Президенту Дніпропетровської єврейської громади Геннадію Борисовичу Боголюбову і Президенту Об'єднаної єврейської громади України Ігорю Валерійовичу Коломойському", йдеться у Вікіпедії.

Дмитро Дубілет, як відомо, син українського фінансиста і банкіра Олександра Дубілета - голови правління Приватбанку до його націоналізації.

Іншими словами, поки все вказує на те, що ідейними натхненниками створення приватного монополіста зі збору мільйонних роялті з фермерів могли бути люди з групи Приват.

Але є і ще один цікавий факт. Підписувати договір з урядом від імені "Менора Агро" мав Андрій Папуча з Кривого Рогу - малої батьківщини Президента Володимира Зеленського. Там і до сьогодні функціонують його компанії, зокрема ТОВ "ЛЕНГВІДЖ ЮНІВЕРС", ТОВ "Ларго ГРУП". Також про Папучу відомо, що в 2014 році він безуспішно балотувався до Верховної Ради.

Земляцтво безумовно не говорить про те, що Папуча якимось чином пов'язаний з Володимиром Зеленським, а він з усією цією схемою - але все ж про це варто було згадати, зважаючи на численні "прогалини" в цій історії.

Проект відхилений, але ідея залишилася

Після скандалу уряд "дав задній хід" і заявив, що проект "Менора Агро" в такому вигляді відхилений. Але при цьому не було сказано, що відхилена сама ідея. А значить, гарантій того, що найближчим часом ситуація не повториться - немає. Однак профільні фахівці все ж розраховують на кінець цієї історії і їй подібних.

"У мене таке відчуття, що вони ("Менора-Агро") самі не розуміли на скільки вони не підготовлені. На скільки це сира історія. Думаю, що шансів на подальше просування цього проекту, або йому подібних, немає.
Немає сенсу вводити контроль за зерном на рівні легальних виробників, якщо не обмежити попередньо викид в систему лівого зерна. Нам варто впровадити систему простежуваності, щоб податківці бачили, звідки взявся той чи інший обсяг зерна", - вважає заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Соколов.

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