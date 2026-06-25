Следственная комиссия ООН заявила о продолжении израильского геноцида палестинцев в Газе

Независимая комиссия ООН по расследованию заявила, что Израиль продолжает совершать действия, имеющие признаки геноцида в секторе Газа, в частности через преднамеренные атаки на детей и создание условий, несовместимых с нормальной жизнью населения. Об этом сообщают The Guardian и BBC, пишет УНН.

Детали

В новом докладе отмечается, что израильские военные действия привели к гибели и тяжелым физическим и психологическим травмам сотен тысяч палестинских детей. Следователи утверждают, что такие действия продолжались даже после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года.

По данным комиссии, около 30% погибших во время войны в Газе составляют дети. В отчете также подчеркивается использование мощного вооружения в густонаселенных районах и многократные перемещения гражданского населения, что, по мнению авторов документа, ухудшило гуманитарную ситуацию в анклаве.

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Комиссия ООН заявляет, что израильская блокада Газы, ограничения доступа к продовольствию и удары по медицинской инфраструктуре негативно повлияли на здоровье детей и новорожденных. В документе говорится, что эти действия стали частью "преднамеренной стратегии, направленной на уничтожение будущего палестинцев в Газе".

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Отдельно следователи рассмотрели ситуацию на оккупированных палестинских территориях. В отчете говорится о возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с массовыми задержаниями палестинской молодежи и условиями содержания в тюрьмах.

Израиль отверг выводы комиссии и отрицает обвинения в геноциде. В то же время авторы доклада напомнили, что в предыдущем отчете в 2025 году также пришли к выводу о наличии признаков геноцида в Газе. Кроме того, комиссия ранее заявляла, что ХАМАС и другие палестинские группировки совершили военные преступления и преступления против человечности во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

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