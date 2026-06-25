Следственная комиссия ООН заявила о продолжении израильского геноцида палестинцев в Газе

$44.880.0351.100.31
ukenru
20:11 • 6542 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
19:51 • 25039 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
18:59 • 15837 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
18:39 • 22049 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
24 июня, 16:54 • 19913 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
24 июня, 16:37 • 17424 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
24 июня, 15:33 • 15960 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
24 июня, 13:39 • 17382 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
24 июня, 12:24 • 31973 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
24 июня, 11:53 • 19118 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.6м/с
67%
748мм
Популярные новости
В Кремле рассматривают сценарий новой мобилизации после выборов в Госдуму - СМИ24 июня, 15:54 • 5520 просмотра
Украинцы массово отказываются от Netflix после приобретения нового сезона российского мультсериала "Маша и Медведь"Photo24 июня, 16:23 • 12093 просмотра
россия готовится импортировать бензин из Индии из-за дефицита топлива - Центр страткома24 июня, 16:45 • 11172 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 17276 просмотра
В больнице умер еще один раненый сотрудник гуманитарной организации на Херсонщине - ОВА24 июня, 17:46 • 3944 просмотра
публикации
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
18:39 • 22049 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 26601 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 31973 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 32227 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 45531 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ21:25 • 3302 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 17301 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 74739 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 77645 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 93979 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Следственная комиссия ООН заявила о продолжении израильского геноцида палестинцев в Газе

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Независимая комиссия ООН утверждает, что Израиль продолжает действия с признаками геноцида в Газе, в том числе атаки на детей. В отчете также упоминаются военные преступления на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Следственная комиссия ООН заявила о продолжении израильского геноцида палестинцев в Газе

Независимая комиссия ООН по расследованию заявила, что Израиль продолжает совершать действия, имеющие признаки геноцида в секторе Газа, в частности через преднамеренные атаки на детей и создание условий, несовместимых с нормальной жизнью населения. Об этом сообщают The Guardian и BBC, пишет УНН.

Детали

В новом докладе отмечается, что израильские военные действия привели к гибели и тяжелым физическим и психологическим травмам сотен тысяч палестинских детей. Следователи утверждают, что такие действия продолжались даже после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года.

По данным комиссии, около 30% погибших во время войны в Газе составляют дети. В отчете также подчеркивается использование мощного вооружения в густонаселенных районах и многократные перемещения гражданского населения, что, по мнению авторов документа, ухудшило гуманитарную ситуацию в анклаве.

В отчете также упомянули Западный берег и Восточный Иерусалим

Комиссия ООН заявляет, что израильская блокада Газы, ограничения доступа к продовольствию и удары по медицинской инфраструктуре негативно повлияли на здоровье детей и новорожденных. В документе говорится, что эти действия стали частью "преднамеренной стратегии, направленной на уничтожение будущего палестинцев в Газе".

ООН обвинила ХАМАС в казнях и пытках палестинцев в Газе10.06.26, 02:57 • 4100 просмотров

Отдельно следователи рассмотрели ситуацию на оккупированных палестинских территориях. В отчете говорится о возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с массовыми задержаниями палестинской молодежи и условиями содержания в тюрьмах.

Израиль отверг выводы комиссии и отрицает обвинения в геноциде. В то же время авторы доклада напомнили, что в предыдущем отчете в 2025 году также пришли к выводу о наличии признаков геноцида в Газе. Кроме того, комиссия ранее заявляла, что ХАМАС и другие палестинские группировки совершили военные преступления и преступления против человечности во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

ХАМАС обвинил Нетаньяху в этнических чистках из-за плана расширения контроля над Газой30.05.26, 00:56 • 4591 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира