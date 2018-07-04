Sky: на создание таможенных систем после Brexit может уйти до пяти лет
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Создание таможенных систем после выхода Великобритании из Евросоюза потребует от трех до пяти лет. Об этом во вторник сообщил телеканал Sky News, в распоряжении которого оказались распространенные в деловых кругах правительственные документы по итогам консультаций власти с представителями бизнеса, информирует УНН.
По данным телеканала, многие компании также заявили членам кабинета министров, что потребуется десятилетие на создание компьютерной системы, которую могли бы использовать малые и средние предприятия, чья деятельность связана с пересечением границы между Великобританией и ЕС.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.
Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
Как сообщал УНН, британский проект выхода Великобритании из ЕС в Брюсселе считают нереалистичным.