Sky: на створення митних систем після Brexit може піти до п'яти років

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Створення митних систем після виходу Великої Британії з Євросоюзу вимагатиме від трьох до п’яти років. Про це у вівторок повідомив телеканал Sky News, в розпорядженні якого виявилися поширені в ділових колах урядові документи за підсумками консультацій влади з представниками бізнесу, інформує УНН.

За даними телеканалу, багато компаній також заявили членам кабінету міністрів, що буде потрібно десятиліття на створення комп’ютерної системи, яку могли б використовувати малі і середні підприємства, чия діяльність пов’язана з перетином кордону між Великою Британією і ЄС.

Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Сполученому Королівстві перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори по Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент і Вестмінстер.

Сам Brexit відбудеться 29 березня 2019 року, після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

Як повідомляв УНН, британський проект виходу Великої Британії з ЄС в Брюсселі вважають нереалістичним.

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