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Стекло для ремонта купола Верховной Рады привезли из Польши

Стекло для ремонта купола Верховной Рады привезли из Польши

Киев  •  УНН

 • 13368 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Специалисты активно проводят работы по ремонту купола Верховной Рады Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает УНН.

Так, по словам главного специалиста отдела организации строительства управления делами Верховной Рады Виктора Яремчука, который отвечает за проведение реставрационных работ, "ремонт купола не проводился уже 45 лет - об этом свидетельствует даже надпись сварочным устройством на стальном листе кровли - "1973". В.Яремчук сообщил, что ремонт был запланирован еще в 2013 году, но планы не сбылись из-за соответствующиех политических событий в Украине.

По результатам проведенной процедуры открытых торгов в мае-июне текущего года на закупку и выполнения необходимых работ, победителем стала отечественная фирма. Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тыс. грн., что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн. Согласно условиям заключенного договора, работы должны быть выполнены не позднее 10 декабря 2018 года. Работа была начата в июне, еще до окончания восьмой сессии.

В то же время, В.Яремчук заверил, что основная часть работ будет завершена к началу пленарных заседаний - будет полностью заменено стекло, очищенные и окрашенные металлические конструкции. Таким образом - еще до того, как народные депутаты начнут работать в сессионном зале. Сейчас купол Верховной Рады накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают защитой от коррозии.

"Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, в частности, стекло привезено из Польши. В соответствии с технологическим процессом, большие прямоугольные листы по индивидуальным чертежам разрезают на отдельные трапециевидные части. Представители фирмы работают 24 часа в три смены по 20 человек для ускорения процесса. В целом же задействовано до 100 работников вместе с разработчиками проекта, экономистами и деревообработчиками. Мешает только жара - металлические конструкции разогреты до 50 градусов. Кроме того, среди сложностей - большое количество ручной работы, сложная прирезка стекла, режимный характер объекта", - резюмировали в пресс-службе парламента.

Напомним, железнодорожный экспресс, который должен соединить вокзал Киева "Киев-Пассажирский" с Международным аэропортом "Борисполь" строится с незначительным опережением графика , а экономия бюджета проекта уже составила около 120 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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