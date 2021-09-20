Сложности в продвижении порядка Байдена: демократы в Конгрессе США хотят сократить социальные расходы президента

Детали

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси может также отложить отправку законопроекта о развитии инфраструктуры стоимостью 1,2 триллиона долларов в Белый дом на подпись Байдена, пока не будет принят больший законопроект о расходах.

Это свидетельствует о сложностях, с которыми столкнулись демократы в продвижении порядке Байдена, имея очень хрупкое большинство и сталкиваясь с жесткой оппозицией республиканцев. Среди демократов усилилось напряжение: умеренные и прогрессивные члены партии резко расходятся во мнениях относительно масштабов затрат.

Еще одной проблемой для демократов является приближение сроков о принятии решений о финансировании правительства и повышение потолка федерального долга. Провал в одном из этих вопросов может нанести удар по экономике и подорвать позиции партии среди избирателей.

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Конгрессмен Джеймс Клайберн, третий человек в иерархии демократов в Палате представителей, заявил, что стоимость законопроекта может быть снижена.

“Она может быть 3,5 триллиона долларов, может быть близкой к этой сумме или близкой к другому числа”, — заявил он, выступая в программе “Положение в стране”.

Демократы намерены принять масштабный законопроект о расходах без поддержки республиканцев с использованием процедуры бюджетного примирения. При этом они не могут потерять ни одного голоса в Сенате и могут потерять не более трех голосов в Палате представителей.

Умеренные демократы в Сенате, включая Джо Манчина и Кирстен Синема заявляли, что 3,5 триллиона — слишком большая сумма. Манчин предлагает сократить ее более чем в два раза. Между тем некоторые прогрессивные демократы в Палате представителей заявляют, что они не могут поддержать законопроект, направленный на поддержку среднего класса, если он будет предусматривать низкий уровень затрат.

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Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его партия не поддержит повышение потолка госдолга, хотя министерство финансов предупредило, что оно исчерпает имеющиеся у него денежные средства и возможности заимствования в октябре, в результате чего правительство США не сможет платить по всем своим обязательствам.