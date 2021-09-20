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Складнощі в просуванні порядку Байдена: демократи в Конгресі США хочуть скоротити соціальні видатки президента

Складнощі в просуванні порядку Байдена: демократи в Конгресі США хочуть скоротити соціальні видатки президента

Київ • УНН

 • 21082 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Деякі високопоставлені демократи заявили в неділю, що їм, ймовірно, доведеться скоротити масштаби законопроекту президента Джо Байдена про соціальні видатки обсягом 3,5 трильйона доларів, пише "Голос Америки", передає УНН.

Деталі

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі може також відкласти відправку законопроекту про розвиток інфраструктури вартістю 1,2 трильйона доларів в Білий дім на підпис Байдену, поки не буде прийнятий більший законопроект про витрати.

Це свідчить про складнощі, з якими зіткнулися демократи в просуванні порядку Байдена, маючи дуже крихку більшість і стикаючись з жорсткою опозицією республіканців. Серед демократів посилилась напруга: помірні і прогресивні члени партії різко розходяться в думках щодо масштабів витрат.

Ще однією проблемою для демократів є наближення термінів про прийняття рішень щодо фінансування уряду і підвищення стелі федерального боргу. Провал щодо одного з цих питань може нанести удар по економіці і підірвати позиції партії серед виборців.

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Конгресмен Джеймс Клайберн, третя людина в ієрархії демократів в Палаті представників, заявив, що вартість законопроекту може бути знижена.

“Вона може бути 3,5 трильйона доларів, може бути близькою до цієї суми або близькою до іншого числа”, — заявив він, виступаючи в програмі “Положення в країні”.

Демократи мають намір прийняти масштабний законопроект про витрати без підтримки республіканців з використанням процедури бюджетного примирення. При цьому вони не можуть втратити жодного голосу в Сенаті і можуть втратити не більше трьох голосів в Палаті представників.

Помірні демократи в Сенаті, включаючи Джо Манчіна і Кірстен Сінема заявляли, що 3,5 трильйона — занадто велика сума. Манчін пропонує скоротити її більш ніж в два рази. Тим часом деякі прогресивні демократи в Палаті представників заявляють, що вони не можуть підтримати законопроект, спрямований на підтримку середнього класу, якщо він буде передбачати нижчий рівень витрат.

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Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що його партія не підтримає підвищення стелі держборгу, хоча міністерство фінансів попередило, що воно вичерпає наявні у нього грошові кошти і можливості запозичення в жовтні, в результаті чого уряд США не зможе платити за всіма своїми зобов’язаннями.

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