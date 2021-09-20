Складнощі в просуванні порядку Байдена: демократи в Конгресі США хочуть скоротити соціальні видатки президента
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Деякі високопоставлені демократи заявили в неділю, що їм, ймовірно, доведеться скоротити масштаби законопроекту президента Джо Байдена про соціальні видатки обсягом 3,5 трильйона доларів, пише "Голос Америки", передає УНН.
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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі може також відкласти відправку законопроекту про розвиток інфраструктури вартістю 1,2 трильйона доларів в Білий дім на підпис Байдену, поки не буде прийнятий більший законопроект про витрати.
Це свідчить про складнощі, з якими зіткнулися демократи в просуванні порядку Байдена, маючи дуже крихку більшість і стикаючись з жорсткою опозицією республіканців. Серед демократів посилилась напруга: помірні і прогресивні члени партії різко розходяться в думках щодо масштабів витрат.
Ще однією проблемою для демократів є наближення термінів про прийняття рішень щодо фінансування уряду і підвищення стелі федерального боргу. Провал щодо одного з цих питань може нанести удар по економіці і підірвати позиції партії серед виборців.
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Конгресмен Джеймс Клайберн, третя людина в ієрархії демократів в Палаті представників, заявив, що вартість законопроекту може бути знижена.
“Вона може бути 3,5 трильйона доларів, може бути близькою до цієї суми або близькою до іншого числа”, — заявив він, виступаючи в програмі “Положення в країні”.
Демократи мають намір прийняти масштабний законопроект про витрати без підтримки республіканців з використанням процедури бюджетного примирення. При цьому вони не можуть втратити жодного голосу в Сенаті і можуть втратити не більше трьох голосів в Палаті представників.
Помірні демократи в Сенаті, включаючи Джо Манчіна і Кірстен Сінема заявляли, що 3,5 трильйона — занадто велика сума. Манчін пропонує скоротити її більш ніж в два рази. Тим часом деякі прогресивні демократи в Палаті представників заявляють, що вони не можуть підтримати законопроект, спрямований на підтримку середнього класу, якщо він буде передбачати нижчий рівень витрат.
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Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що його партія не підтримає підвищення стелі держборгу, хоча міністерство фінансів попередило, що воно вичерпає наявні у нього грошові кошти і можливості запозичення в жовтні, в результаті чого уряд США не зможе платити за всіма своїми зобов’язаннями.