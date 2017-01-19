Склады и магазины владельца "Эльдорадо" арестованы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По ходатайству прокуратуры районный суд Киева арестовал активы Виктора Полищука - владельца сети гипермаркетов "Эльдорадо", сообщает УНН со ссылкой на постановление суда, опубликованную в Едином реестре судебных решений.
В частности, суд арестовал:
- Земельные участки в Броварском районе Киевской области;
- Нежилые помещения торгового центра микрорайона 1 жилого массива "Таможня" в г. Черкассы Черкасской области;
- Скважину в Броварском районе Киевской области;
- Земельные участки в Крыму;
- Складские помещения в Броварском районе;
- Магазин в гипермаркете (торгово-развлекательный комплекс "Терминал") в Броварах Киевской области.
Постановление подлежит немедленному исполнению, а обжалование постановления не останавливает его выполнения.
Напомним, кроме бизнес-центра "Гулливер" и "Эльдорадо", В.Полищуку принадлежит страховая компания "Форте", а также строительная компания "Альянс Новострой" (ЖК "Зеленый квартал" и ЖК "Лесной квартал" в Броварах).
Поэтому эксперты не исключают арест и этих активов.
Как сообщал УНН, против В.Полищука могут ввести антироссийские санкции за его родственные связи с премьер-министром России Д.Медведевым.