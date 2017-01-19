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Склади та магазини власника “Ельдорадо” арештовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. За клопотанням прокуратури Голосіївський районний суд Києва арештував активи Віктора Поліщука - власника мережі гіпермаркетів “Ельдорадо”, повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду, опубліковану в Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, суд арештував:

— земельні ділянки у Броварському районі Київської області;
— нежитлові приміщення торгівельного центру мікрорайону 1 житлового масиву “Митниця” у м. Черкаси Черкаської області;
— свердловину у Броварському районі Київської області;
— земельні ділянки у Криму;
— складські приміщення у Броварському районі;
— магазин в гіпермаркеті ( торгівельно-розважальний комплекс “Термінал”) в Броварах Київської області.

Ухвала підлягає негайному виконанню, а оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Нагадаємо, крім бізнес-центру “Гулівер” та “Ельдорадо”, В.Поліщуку належить страхова компанія “Форте”, а також будівельна компанія “Альянс Новобуд” (ЖК “Зелений квартал” та ЖК “Лісовий квартал” в Броварах).
Тож експерти не виключають арешт й цих активів.

Як повідомляв УНН, проти В.Поліщука можуть ввести антиросійські санкції через його родинні зв’язки з прем’єр-міністром Росії Д.Медведєвим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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