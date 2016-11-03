Склад с контрафактными сигаретами обнаружили в Одесской области

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Склад с 10,5 тыс. пачек сигарет молдавского производства обнаружили пограничники Подольского отряда во взаимодействии с другими правоохранительными органами. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.