Склад із контрафактними сигаретами виявили на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Склад із 10,5 тисяч пачок сигарет молдовського виробництва виявили прикордонники Подільського загону у взаємодії з іншими правоохоронцями. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Під час моніторингу державного кордону прикордонники Подільського загону виявили ймовірне місце накопичення контрафактних тютюнових виробів.
Отримавши санкцію суду правоохоронці перевірили одне з приватних помешкань у місті Кодима та виявили 14 ящиків сигарет “Ністру” молдовського виробництва.
Попередня сума оцінки 10,5 тисяч пачок сигарет склала близько 160 тисяч гривень.