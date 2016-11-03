Склад із контрафактними сигаретами виявили на Одещині

Під час моніторингу державного кордону прикордонники Подільського загону виявили ймовірне місце накопичення контрафактних тютюнових виробів.

Отримавши санкцію суду правоохоронці перевірили одне з приватних помешкань у місті Кодима та виявили 14 ящиків сигарет “Ністру” молдовського виробництва.

Попередня сума оцінки 10,5 тисяч пачок сигарет склала близько 160 тисяч гривень.