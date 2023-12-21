Скифы носили стрелы в сумках, изготовленных из человеческой кожи

Исследователи обнаружили, что скифские воины носили стрелы в кожаных колчанах, сделанных из кожи побежденных врагов. Об этом сообщает Arkeonews со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале PLOS One, пишет УНН.

Детали

Скифы были кочевым народом, известным своим свирепым нравом и мастерством верховой езды в древних евразийских степях. В VI-III веках до нашей эры они жили на территории современной Украины.

Группа археологов из Украины, Дании, Великобритании и Италии исследовала 45 образцов кожи, собранных в 14 различных скифских памятниках на юге Украины.

С помощью белкового анализа ученые определили происхождение почти всех экземпляров, кроме двух, которые, вероятно, были изготовлены из кожи лошади, крупного рогатого скота, козы или овцы.

Еще двое из проанализированных образцов принадлежали людям. Однако скифы использовали их только в верхних частях колчанов, что эта находка может содержать ценную информацию о культурных практиках этого племени. По одной из теорий, использование человеческой кожи могло быть связано с религиозными верованиями или ритуалами, в частности, почитанием памяти умерших.

Также ученые предполагают, что создание изделий из кожи побежденных для скифов могло быть способом продемонстрировать свою власть и запугать оппонентов, ведь они часто вступали в стычки с соседними племенами.

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