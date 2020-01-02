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Похудевшая певица Адель "чувствует себя более сексуально, чем когда-либо"

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 • 34939 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Известная певица Адель порадовала поклонников изменениями в своей внешности. Как утверждают источники, близкие к артистке, она похудела на 20 фунтов (9 кг). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

Адель "чувствует себя более сексуально, чем когда-либо, чтобы начать Новый год после трансформации тела. Она закончила десятилетие, "чувствуя себя лучше, чем когда-либо" после потери веса в 20 фунтов (9 кг)", пишут в издании, ссылаясь на источник.

Источник также сообщил другому изданию, что Адель "потребовалось некоторое время, чтобы начать тренировки, но она действительно наслаждается этим сейчас, и это стало здоровой привычкой, которую она любит".

Своими результатами работы певица похвасталась на своей страничке в Instagram. На фото она стоит в черном облегающем платье и выглядит очень уверенно.

Также утверждается, что 2019 год был непростым для певицы из-за развода с Саймоном Конекки, однако позже стало известно, что Адель встречается с рэпером Скептой и "так счастлива" с ним.

Источник продолжил: "Как бы тяжело ей не было попрощаться с супругом, одиночество принесло ей столько сил, и она чувствует, что снова обрела себя и не променяет это чувство ни на что".

Также ходят слухи, что Адель возобновит свою работу в 2020 году, потому что чувствует - у нее есть "отличная музыка", которую можно выпустить.

Как ранее писал УНН, популярная певица Адель и ее муж Саймон Конекки решили расстаться.

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We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch Merry Christmas and Happy Holidays everyone x

Публикация от Adele (@adele)

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