Похудевшая певица Адель "чувствует себя более сексуально, чем когда-либо"

Адель "чувствует себя более сексуально, чем когда-либо, чтобы начать Новый год после трансформации тела. Она закончила десятилетие, "чувствуя себя лучше, чем когда-либо" после потери веса в 20 фунтов (9 кг)", пишут в издании, ссылаясь на источник.

Источник также сообщил другому изданию, что Адель "потребовалось некоторое время, чтобы начать тренировки, но она действительно наслаждается этим сейчас, и это стало здоровой привычкой, которую она любит".

Своими результатами работы певица похвасталась на своей страничке в Instagram. На фото она стоит в черном облегающем платье и выглядит очень уверенно.

Также утверждается, что 2019 год был непростым для певицы из-за развода с Саймоном Конекки, однако позже стало известно, что Адель встречается с рэпером Скептой и "так счастлива" с ним.

Источник продолжил: "Как бы тяжело ей не было попрощаться с супругом, одиночество принесло ей столько сил, и она чувствует, что снова обрела себя и не променяет это чувство ни на что".

Также ходят слухи, что Адель возобновит свою работу в 2020 году, потому что чувствует - у нее есть "отличная музыка", которую можно выпустить.

Как ранее писал УНН, популярная певица Адель и ее муж Саймон Конекки решили расстаться.