Схудла співачка Адель "відчуває себе більш сексуально, ніж будь-коли"

Адель "відчуває себе більш сексуально, ніж будь-коли, щоб почати Новий рік після трансформації тіла. Вона закінчила десятиліття, "відчуваючи себе краще, ніж будь-коли" після втрати ваги в 20 фунтів (9 кг)", пишуть у виданні, посилаючись на джерело.

Джерело також повідомило іншому виданню, що Адель "потрібен був якийсь час, щоб почати тренування, але вона дійсно насолоджується цим зараз, і це стало здоровою звичкою, яку вона любить".

Своїми результатами роботи співачка похвалилася на своїй сторінці в Instagram. На фото вона стоїть у чорній відвертій сукні і виглядає дуже впевнено.

Також стверджується, що 2019 рік був непростим для співачки через розлучення з Саймоном Конеккі, проте пізніше стало відомо, що Адель зустрічається з репером Скептою і "така щаслива" з ним.

Джерело продовжило: "Як би важко їй не було попрощатися з чоловіком, самотність принесла їй стільки сил, і вона відчуває, що знову знайшла себе і не проміняє це почуття ні на що".

Також ходять чутки, що Адель відновить свою роботу в 2020 році, тому що відчуває - у неї є "чудова музика", яку можна випустити.

Як раніше писав УНН, популярна співачка Адель і її чоловік Саймон Конеккі вирішили розлучитися.

Подивитися цю публікацію в Instagram

We both tried to ruin Christmas but then both our hearts grew ! Thank you for coming to my party and making us feel like kids Grinch Merry Christmas and Happy Holidays everyone x