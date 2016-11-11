Тайник с боеприпасами обнаружили в Донецкой области

Так, вчера вечером пограничники Краматорского отряда совместно полицией на окраине населенного пункта Павловка в камышах возле озера обнаружили схрон боеприпасов. Во время проверки правоохранители нашли в тайнике шесть гранат РГД, одну гранату Ф1, запалы к ним, сигнальную ракетницу и более 60 патронов различного калибра.

Пограничники проинформировали о находке правоохранительные органы и представителей ГосЧС.

Обнаруженные боеприпасы передали представителям Национальной полиции.