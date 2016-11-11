Тайник с боеприпасами обнаружили в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Пограничники обнаружили тайник с гранатами и патронами в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.
Так, вчера вечером пограничники Краматорского отряда совместно полицией на окраине населенного пункта Павловка в камышах возле озера обнаружили схрон боеприпасов. Во время проверки правоохранители нашли в тайнике шесть гранат РГД, одну гранату Ф1, запалы к ним, сигнальную ракетницу и более 60 патронов различного калибра.
Пограничники проинформировали о находке правоохранительные органы и представителей ГосЧС.
Обнаруженные боеприпасы передали представителям Национальной полиции.