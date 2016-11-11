Схрон боєприпасів виявили на Донеччині

Так, учора ввечері прикордонники Краматорського загону спільно поліцією на околиці населеного пункту Павлівка в очереті поблизу озера виявили схрон боєприпасів. Під час перевірки правоохоронці знайшли в тайнику шість гранат РГД, одну гранату Ф1, запали до них, сигнальну ракетницю та понад 60 набоїв різного калібру.

Прикордонники відразу поінформували правоохоронні органи та представників ДСНС.

Виявлені боєприпаси передали представникам Національної поліції.