Восхождение еще двух лавин зафиксировали на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчера вечером, 2 февраля, в Раховском районе зафиксирован схода снежных масс на автодороги области, сообщают УНН в пресс-службе УГосЧС в Закарпатской области.
Так, в 19:25 вблизи с. Деловое сошла снежная лавина общим объемом около 60 куб. м на автодороге государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин. В 21:45 снег с дорожного покрытия расчищен, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.
В 20:05 произошел сход снежной лавины объемом около 30 куб. м на автодороге местного значения вблизи с.Ростоки.
В 21:15 силами местного населения и местных дорожников снег с дорожного покрытия расчищен, движение транспортных средств обеспечено в обоих направлениях.
Напомним, 2 февраля в Закарпатье сошло несколько лавин.