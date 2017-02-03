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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сходження ще двох лавин зафіксували на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вчора ввечері, 2 лютого, у Рахівському районі зафіксовано сходження снігових мас на автошляхи області, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.

Сходження ще двох лавин зафіксували на Закарпатті

Так, о 19:25 поблизу с.Ділове зійшла снігова лавина загальним об’ємом близько 60 куб. м на автошлях державного значення Н-09 Мукачеве—Рогатин. О 21:45 сніг з дорожнього покриття розчищено, рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках.

О 20:05 виникло сходження снігової лавини об’ємом близько 30 куб. м на автошлях місцевого значення поблизу с.Розтоки.

О 21:15 силами місцевого населення та місцевих дорожників сніг з дорожнього покриття розчищено, рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках.

Нагадаємо, 2 лютого на Закарпатті зійшло кілька лавин.

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