Сходження ще двох лавин зафіксували на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вчора ввечері, 2 лютого, у Рахівському районі зафіксовано сходження снігових мас на автошляхи області, повідомляють УНН у прес-службі УДСНС у Закарпатській області.
Так, о 19:25 поблизу с.Ділове зійшла снігова лавина загальним об’ємом близько 60 куб. м на автошлях державного значення Н-09 Мукачеве—Рогатин. О 21:45 сніг з дорожнього покриття розчищено, рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках.
О 20:05 виникло сходження снігової лавини об’ємом близько 30 куб. м на автошлях місцевого значення поблизу с.Розтоки.
О 21:15 силами місцевого населення та місцевих дорожників сніг з дорожнього покриття розчищено, рух транспортних засобів забезпечено в обох напрямках.
Нагадаємо, 2 лютого на Закарпатті зійшло кілька лавин.