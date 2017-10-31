Восточное партнерство может стать двухскоростной платформой - вице-президент Евронест

По его словам, дискуссии в рамках ПА Евронест, в том числе, и на текущей - шестой - сессии в Киеве, "приводят нас к идее двухскоростного Восточного партнерства".

Как подчеркнул Мариан Лупу, "некоторые страны имеют Соглашения об ассоциации с ЕС, другие страны, возможно, будут иметь другого типа сделки. Но мы должны оставаться единственной платформой и ориентироваться на общие интересы".

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Напомним, европарламентарии и представители стран-членов "Восточного партнерства" в мае 2018 года оценят достижения и провалы в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.