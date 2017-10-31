Восточное партнерство может стать двухскоростной платформой - вице-президент Евронест
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Одни страны-члены Восточного партнерства подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС, другие могут сотрудничать с Евросоюзом по сделкам другого типа, поэтому платформа Восточного партнерства может стать двухскоростной. Об этом на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Евронест заявил вице-президент Евронест Мариано Лупу, передает УНН.
По его словам, дискуссии в рамках ПА Евронест, в том числе, и на текущей - шестой - сессии в Киеве, "приводят нас к идее двухскоростного Восточного партнерства".
Как подчеркнул Мариан Лупу, "некоторые страны имеют Соглашения об ассоциации с ЕС, другие страны, возможно, будут иметь другого типа сделки. Но мы должны оставаться единственной платформой и ориентироваться на общие интересы".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС не исключили, что Украина получит помощь для популяризации реформ
Напомним, европарламентарии и представители стран-членов "Восточного партнерства" в мае 2018 года оценят достижения и провалы в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.