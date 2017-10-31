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Східне партнерство може стати двошвидкісною платформою - віце-президент Євронест

Київ • УНН

 • 9242 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Одні країни-члени Східного партнерства підписали Угоду про Асоціацію з ЄС, інші можуть співробітничати з Євросоюзом за угодами іншого типу, тому платформа Східного партнерства може стати двошвидкісною. Про це на пленарному засіданні Парламентської Асамблеї Євронест заявив віце-президент Євронест Маріано Лупу, передає УНН.

За його словами, дискусії у рамках ПА Євронест, у тому числі, і на поточній – шостій – сесії у Києві, "приводять нас до ідеї двошвидкісного Східного партнерства".

Як наголосив Маріано Лупу, "деякі країни мають Угоди про Асоціацію з ЄС, інші країни, можливо, матимуть іншого типу угоди. Але ми маємо залишатися єдиною платформою і орієнтуватися на спільні інтереси".

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Нагадаємо, європарламентарі та представники країн-членів "Східного партнерства" до травня 2018 року оцінять досягнення і провали в реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.

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