Схема А.Онищенко стала возможной благодаря должностным лицам "Укргаздобычи" - НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Служащие "Укргаздобычи" способствовали тому, чтобы народный депутат А.Онищенко запустил свою преступную схему и наживался на ней. Об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН.
"Есть ряд должностных лиц" Укргаздобычи ", которые способствовали тому, чтобы народный депутат мог на этой коррупционной схеме наживаться. И как раз здесь Онищенко - это не последний обвиняемый. В ближайшее время будет дана оценка работникам "Укргаздобыча", поскольку благодаря их позиции эта схема стала возможной ", - заявил председатель НАБУ.
На вопрос, было ли в этой схеме политическое "крышевание", А. Сытник ответил, что таких фактов выявлено не было.
Как сообщал УНН, преступная схема группировки Александра Онищенко ликвидирована решениями судов , которые уже вступили в силу.