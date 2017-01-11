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Схема А.Онищенко стала возможной благодаря должностным лицам "Укргаздобычи" - НАБУ

Схема А.Онищенко стала возможной благодаря должностным лицам "Укргаздобычи" - НАБУ

Киев • УНН

 • 7782 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Служащие "Укргаздобычи" способствовали тому, чтобы народный депутат А.Онищенко запустил свою преступную схему и наживался на ней. Об этом сегодня в эфире "5 канала" сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, передает УНН.

"Есть ряд должностных лиц" Укргаздобычи ", которые способствовали тому, чтобы народный депутат мог на этой коррупционной схеме наживаться. И как раз здесь Онищенко - это не последний обвиняемый. В ближайшее время будет дана оценка работникам "Укргаздобыча", поскольку благодаря их позиции эта схема стала возможной ", - заявил председатель НАБУ.

На вопрос, было ли в этой схеме политическое "крышевание", А. Сытник ответил, что таких фактов выявлено не было.

Как сообщал УНН, преступная схема группировки Александра Онищенко ликвидирована решениями судов , которые уже вступили в силу.

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