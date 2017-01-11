Схема О.Онищенка стала можливою завдяки службовим особам "Укргазвидобування" – НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Службовці “Укргазвидобування” сприяли тому, щоб народний депутат О.Онищенко запустив свою злочинну схему та наживався на ній. Про це сьогодні в ефірі “5 Каналу” сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, передає УНН.
“Є ряд службових осіб „Укргазвидобування“, які сприяли тому, щоб народний депутат мав змогу на цій корупційній схемі наживатися. І якраз тут Онищенко — це не останній обвинувачений. В найближчий час буде надана оцінка працівникам „Укргазвидобування“, оскільки завдяки їх позицій ця схема стала можливою”, — заявив голова НАБУ.
На запитання, чи було в цій схемі політичне “дахування”, А. Ситник відповів, що таких фактів виявлено не було.
Як повідомляв УНН, злочинна схема угрупування Олександра Онищенка ліквідована рішеннями судів, які вже набрали чинності.