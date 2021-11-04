Скандальная Третьякова направила объяснение в Регламентный комитет относительно высказываний о смерти Полякова

Детали

В частности, она выразила соболезнования семье погибшего Антона Полякова.

"Я искренне сочувствую родственникам и близким коллеги Антона Полякова, безвременно скончавшегося. Несмотря на расхождения во взглядах, я глубоко убеждена, что причины его смерти должны быть установлены и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - написала Третьякова.

Что было раньше

Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “слуг народа” отреагировали на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что "позор“ это вам”.

Председатель фракции “Слуга народа " Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, крыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.