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Скандальная Третьякова направила объяснение в Регламентный комитет относительно высказываний о смерти Полякова

Киев • УНН

 • 42918 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая ранее оскандалилась из-за комментариев после смерти коллеги, нардепа Антона Полякова, направила объяснения в Регламентный комитет Рады. Об этом в Telegram написал нардеп Александр Качура, передает УНН.

Скандальная Третьякова направила объяснение в Регламентный комитет относительно высказываний о смерти Полякова

Детали

В частности, она выразила соболезнования семье погибшего Антона Полякова.

"Я искренне сочувствую родственникам и близким коллеги Антона Полякова, безвременно скончавшегося. Несмотря на расхождения во взглядах, я глубоко убеждена, что причины его смерти должны быть установлены и предоставлена соответствующая правовая квалификация", - написала Третьякова.

Что было раньше

Во время заседания в Раде депутат от группы “Партия “За будущее” Игорь Палица заявил, что депутат от “Слуги народа” Галина Третьякова в партийном чате “слуг народа” отреагировали на смерть народного депутата Антона Полякова, заявив, что отныне “стало на одного врага меньше”.

В свою очередь Третьякова отреагировала заявлением, что “когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку в зале Конституции, и считают, что они могут навязывать кому-то платки на рот, то мне кажется, что "позор“ это вам”.

Председатель фракции “Слуга народа " Давид Арахамия заявил, что в регламентный комитет направили письмо об отстранении Третьяковой от заседаний на 5 дней.

33-летнего народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, крыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”.

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