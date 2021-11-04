Скандальна Третьякова надіслала пояснення у Регламентний комітет щодо висловлювань про смерть Полякова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Народний депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова, яка раніше оскандалилась через коментарі після смерті колеги, нардепа Антона Полякова, надіслала пояснення у Регламентний комітет Ради. Про це в Telegram написав нардеп Олександр Качура, передає УНН.
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Зокрема, вона висловила співчуття родині загиблого Антона Полякова.
"Я щиро співчуваю родичам і близьким колеги Антона Полякова, який передчасно помер. Незважаючи на розбіжності у поглядах, я глибоко переконана, що причини його смерті повинні бути встановлені і надана відповідна правова кваліфікація", - написала Третьякова.
Що було раніше
Під час засідання в Раді депутат від групи “Партія “За майбутнє” Ігор Палиця заявив, що депутат від “Слуги народу” Галина Третьякова у партійному чаті “слуг народу” відреагувала на смерть народного депутата Антона Полякова, заявивши, що відтепер “стало на одного ворога менше”.
Своєю чергою Третьякова відреагувала заявою, що “коли люди, які боряться за свободу слова, яка гарантована кожній людині в залі Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь платки на рота, то мені здається, що "ганьба“ це вам”.
Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що до регламентного комітету направили листа про відсторонення Третьякової від засідань на 5 днів.
33-річного народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.