Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

После громкого скандала с избиением украинских детей-сирот и их опекунки во Вьетнаме, школа, в которой находились дети, закончила программу. Сейчас ожидается решение украинских органов опеки, чтобы доставить детей в Украину.

Об этом сказал посол Украины в Социалистической Республике Вьетнам Александр Гаман в комментарии УНН.

Детали

Недавно украинка Ольга Подусова сообщила, что она и дети, которых она опекает, подверглись насилию со стороны сотрудников вьетнамской школы, которая приняла этих детей на обучение во время войны в Украине. Впоследствии Ольга заявила, что ее и детей не выпускают с территории школы, а посол угрожает забрать детей.

УНН разбирались в ситуации, обо всех деталях можно узнать здесь.

По словам посла Украины во Вьетнаме, с администрацией школы и с госпожой Подусовой 18 и 19 апреля встретился консул.

Сейчас школа неформально сообщила о завершении программы поддержки и сняла для семьи Ольги отель в котором они проживают. С нашей стороны, мы написали официальное обращение в украинские органы опеки с тем, чтобы они отправили своих работников, чтобы они сопровождали в ближайшее время детей в Украину. Поэтому сейчас этот вопрос на рассмотрении в соответствующих органах Украины - сказал он.

Также он прокомментировал ситуацию с тем, что Ольгу и детей не выпускали с территории школы:

История о том, что Ольгу не выпускали - не соответствует действительности. В школе есть свои правила и поэтому там были определенные моменты, когда согласно школьному режиму они не могли выходить отсюда. На тот момент продолжалась программа и дети и госпожа Подусова должны были подчиняться тем правилам. Формально, никто не задерживал детей и не угрожал забрать детей, а Ольгу куда-то отправить - сказал он.

Посол заявил, что программа школы завершена, сейчас рассматриваются все возможные варианты возвращения детей в Украину.

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