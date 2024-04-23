ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vetnamВьетнам
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  45283 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  127048 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  127374 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  133906 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118037 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156039 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224036 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  422587 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175497 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131762 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Новости по теме
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
Эксклюзив

  •  45283 просмотра
Гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении

Гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении

  •  7868 просмотра
Хакеры КНДР осуществляют кибератаки на оборонные компании Южной Кореи

Хакеры КНДР осуществляют кибератаки на оборонные компании Южной Кореи

  •  6461 просмотра
Рамштайн-21: в Пентагоне уточнили, как пройдет заседание

Рамштайн-21: в Пентагоне уточнили, как пройдет заседание

  •  8842 просмотра
На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

  •  7069 просмотра
Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

  •  8396 просмотра
Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку

Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку

  •  7675 просмотра
Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

  •  10955 просмотра
Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

  •  10028 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

  •  9735 просмотра

Популярные

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  103755 просмотра
Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

  •  76657 просмотра
23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

23 апреля: Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога, Всеукраинский день психолога

  •  113999 просмотра
ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

ПВО уничтожила в Киеве все вражеские беспилотники, жертв нет

  •  88470 просмотра
Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

Байден обещает быструю помощь по безопасности для нужд Украины на поле боя

  •  98215 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  103755 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

  •  158237 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  422587 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  342172 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  389549 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Посол Украины во Вьетнаме заявил, что рассматриваются варианты возвращения украинских детей-сирот из Вьетнама в Украину после скандала, связанного с жестким обращением в школе, где они учились.

Общество •   •  45283 просмотра
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Атакищеву Эдуарду, заместителю директора захваченной Россией Запорожской АЭС, и его подчиненному Андрею Горбунову за отключение станции от энергосистемы Украины и попытку интегрировать ее в энергосистему России.

Война •   •  7868 просмотра
Гауляйтерам Запорожской АЭС, которые отключили станцию от энергосистемы Украины, сообщили о подозрении

Хакеры КНДР осуществляют кибератаки на оборонные компании Южной Кореи

Крупнейшие северокорейские хакерские группировки более года осуществляли масштабные кибератаки на южнокорейские оборонные компании, похищая технические данные путем взлома внутренних сетей.

Новости Мира •   •  6461 просмотра
Хакеры КНДР осуществляют кибератаки на оборонные компании Южной Кореи

Рамштайн-21: в Пентагоне уточнили, как пройдет заседание

В пятницу под председательством министра обороны США Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов состоится 21-е виртуальное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое будет отмечать два года со времени проведения первой такой встречи.

Война •   •  8842 просмотра
Рамштайн-21: в Пентагоне уточнили, как пройдет заседание

На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

В связи с похолоданием и увеличением нагрузки на электросети, продолжительность плановых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области будет увеличена на один час.

Общество •   •  7069 просмотра
На Харьковщине увеличили продолжительность плановых отключений электроэнергии

Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

Киевские таможенники изъяли три археологические кремневые ядрища, датированные 6 тысячелетием до нашей эры, из посылки, отправленной из Кривого Рога в Соединенные Штаты.

Криминал и ЧП •   •  8396 просмотра
Киевские таможенники конфисковали из посылки три древних кремневых артефакта 6-го тысячелетия до нашей эры

Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку

По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел смертельный эпилептический приступ, офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую, но медики не успели, инцидент стал поводом для проведения внутреннего расследования.

Общество •   •  7675 просмотра
Военнообязанный умер после эпилептического приступа по дороге в учебный центр: в ТЦК назначили проверку

Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Ожидается, что Сенат США проголосует и утвердит большой пакет помощи Украине и другим союзникам США на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначен для Украины, после того, как Палата представителей приняла его при двухпартийной поддержке.

Война •   •  10955 просмотра
Сенат США сегодня планирует голосование по помощи Украине после многомесячной задержки в Палате представителей

Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Сирский обсудил ситуацию на фронте и поддержку Украины с литовским военным руководством в Киеве.

Война •   •  10028 просмотра
Сирский встретился с военным руководством Литвы в Киеве: обсудили ситуацию на фронте и поддержку Украины

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине

Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи ЕС Украине, если Киев не прекратит дискриминацию венгерских компаний, работающих в Украине.

политика •   •  9735 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать 2 миллиарда евро помощи Украине