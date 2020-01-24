Скалецкая рассказала, как не допустить ввоз коронавируса в Украину

КИЕВ. 24 января. УНН. Чтобы не допустить ввоз смертельно опасного коронавируса в Украину, необходимо усилить механизмы контроля противоэпидемических мероприятий в пунктах въезда в страну. Об этом во время брифинга Минздрава в связи с коронавирусом в Китае сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.