Скалецкая рассказала, как не допустить ввоз коронавируса в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Чтобы не допустить ввоз смертельно опасного коронавируса в Украину, необходимо усилить механизмы контроля противоэпидемических мероприятий в пунктах въезда в страну. Об этом во время брифинга Минздрава в связи с коронавирусом в Китае сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает корреспондент УНН.
“Вчера ВОЗ не приняла решение о чрезвычайной ситуации в сфере общественного здоровья. Это означает, что ситуация на сегодня изучается, и не предусматривает для населения мира и для населения Украины глобальных ограничений передвижений”, — сообщила Скалецкая.
Она также отметила, что Минздрав принимает меры по раннему выявлению случаев на территории Украины.
“На сегодняшний день, мы приняли приказ о мерах о допущении, заноса и распространения на территории Украины случаев заболевания вызванных новой формой вируса”, — сообщила министр.
Так, главной задачей она определяет — не допустить возникновение вируса и минимизировать его распространения.
“Один из механизмов это сделать — это усилить механизмы контроля противоэпидемических мероприятий в пунктах въезда в Украину”, — добавила Скалецкая.
Она также резюмировала, сколько случаев зафиксировано пока.
На сегодня, зафиксированы случаи из Китая — 778, Гонконг — 2, Макао — 2, Тайвань — 1, Таиланд — 4, Япония — 2, Южная Корея — 2, США — 1, Сингапур — 3 и Вьетнам — 2. При этом подтвержденных лабораторией случаев коронавирусной инфекции в Китае, и смертей есть 26 человек, — сообщила министр, и добавила, что эта информация доносится из официальных источников, в том числе в результате сотрудничества с ВОЗ.
Как ранее сообщал УНН, детский врач Евгений Комаровский заверил, что несмотря на коронавирус, который обнаружили в Китае, украинцам можно получать посылки с КНР.