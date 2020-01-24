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Скалецька розповіла, як не допустити ввезення коронавірусу в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Щоб не допустити ввезення смертельно небезпечного коронавірусу в Україну, необхідно посилити механізми контролю протиепідемічних заходів в пунктах в’їзду у країну. Про це під час брифінгу МОЗ у зв’язку з коронавірусом у Китаї повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

Скалецька розповіла, як не допустити ввезення коронавірусу в Україну

“Учора ВООЗ не прийняла рішення про надзвичайну ситуацію у сфері громадського здоров’я. Це означає, що ситуація на сьогодні вивчається, і не передбачає для населення світу та для населення України глобальних обмежень щодо пересувань”, — повідомила Скалецька.

Вона також зазначила, що МОЗ вживає заходи по ранньому виявленню випадків на території України.

“На сьогодні, ми прийняли наказ щодо заходів про допущення, занесення та поширення на території України випадків захворювання спричинених новою формою вірусу”, — повідомила міністр.

Так, головним завданням вона визначає — не допустити виникнення вірусу і мінімізувати його поширення.

“Один з механізмів це зробити — це посилити механізми контролю протиепідемічних заходів в пунктах в’їзду в Україну”, — додала Скалецька.

Вона також резюмувала, скільки випадків зафіксовано наразі.

На сьогодні, зафіксовані випадки з Китаю — 778, Гонконг — 2, Макао — 2, Тайвань — 1, Тайланд — 4, Японія — 2, Південна Корея — 2, США — 1, Сінгапур — 3 та В’єтнам — 2. При цьому підтверджених лабораторією випадків коронавірусної інфекції у Китаї, і смертей є 26 осіб, — повідомила міністр, і додала, що ця інформація доноситься з офіційних джерел, у тому числі у результаті співпраці з ВООЗ.

Як раніше повідомляв УНН, дитячий лікар Євген Комаровський запевнив, що незважаючи на коронавірус, який виявили у Китаї, українцям можна отримувати посилки з КНР.

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