СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Следственный комитет России возбудил дело против экс-министра обороны Украины (2006-2007 гг.) Анатолия Гриценко за "призывы к террористической деятельности" в России. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказано в сообщении.
Сообщается, что 2 июля 2017 года А.Гриценко в эфире одного из телеканалов публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.
"Следователи Главного следственного управления СК России пришли к выводу, который подтверждается и заключением лингвистической экспертизы этой видеозаписи, что в словах Гриценко содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности", - сообщили в СК РФ.
Напомним, СК РФ возбудил еще 20 уголовных дел против должностных лиц Минобороны Украины.