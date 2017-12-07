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Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде
09:37 • 114 просмотра

Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13564 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93180 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109228 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129592 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106222 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107937 просмотра

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СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины

СК РФ возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины

Киев  •  УНН

 • 12606 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Следственный комитет России возбудил дело против экс-министра обороны Украины (2006-2007 гг.) Анатолия Гриценко за "призывы к террористической деятельности" в России. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Гриценко по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 2 июля 2017 года А.Гриценко в эфире одного из телеканалов публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.

"Следователи Главного следственного управления СК России пришли к выводу, который подтверждается и заключением лингвистической экспертизы этой видеозаписи, что в словах Гриценко содержатся призывы к осуществлению террористической деятельности", - сообщили в СК РФ.

Напомним, СК РФ возбудил еще 20 уголовных дел против должностных лиц Минобороны Украины.

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