СК РФ порушив кримінальну справу проти екс-міністра оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Слідчий комітет Росії порушив справу проти екс-міністра оборони України (2006-2007 рр.) Анатолія Гриценка за "заклики до терористичної діяльності" в Росії. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
"Головним слідчим управлінням СК Росії порушено кримінальну справу стосовно Анатолія Гриценка за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності)", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що 2 липня 2017 року А.Гриценко в ефірі одного з телеканалів публічно виступив із закликом до підриву автомобілів в Москві і Таганрозі.
"Слідчі Головного слідчого управління СК Росії прийшли до висновку, що підтверджується і висновком лінгвістичної експертизи цього відеозапису, що в словах Гриценка є заклики до здійснення терористичної діяльності", - повідомили в СК РФ.
Нагадаємо, СК РФ порушив ще 20 кримінальних справ проти посадових осіб Міноборони України.