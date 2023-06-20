Сийярто: Венгрия не причастна к вывозу украинских военнопленных из рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Официальный Будапешт не причастен к вывозу из россии 11 украинских военнопленных, которые сейчас находятся на территории Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в понедельник, пишет УНН со ссылкой на DW.
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"Что касается 11 военнопленных, то я думаю, хорошая новость в том, что они свободны", - сказал глава МИД Венгрии.
При этом Сийярто добавил, что передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями". "Государство Венгрия абсолютно не причастно", - заявил венгерский министр.
По его словам, украинцы "свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать". "И если они захотят выйти на связь с украинскими властями, то они свободны это сделать, я могу вам это гарантировать", - сказал венгерский министр.
Дополнение
Несмотря на попытки венгерских властей отмежеваться от истории с вывозом из россии украинских военнопленных, в Брюсселе считают, что официальный Будапешт должен объяснить свое участие в этом процессе, а также полное отсутствие коммуникации по этому поводу с украинским правительством.
Украина требует у венгерской стороны допустить консула к 11 украинским военнопленным, которых Венгрия без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций вывезла из россии и которые содержатся в изоляции.