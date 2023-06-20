Сийярто: Венгрия не причастна к вывозу украинских военнопленных из рф

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"Что касается 11 военнопленных, то я думаю, хорошая новость в том, что они свободны", - сказал глава МИД Венгрии.

При этом Сийярто добавил, что передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями". "Государство Венгрия абсолютно не причастно", - заявил венгерский министр.

По его словам, украинцы "свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать". "И если они захотят выйти на связь с украинскими властями, то они свободны это сделать, я могу вам это гарантировать", - сказал венгерский министр.

Дополнение

Несмотря на попытки венгерских властей отмежеваться от истории с вывозом из россии украинских военнопленных, в Брюсселе считают, что официальный Будапешт должен объяснить свое участие в этом процессе, а также полное отсутствие коммуникации по этому поводу с украинским правительством.

Украина требует у венгерской стороны допустить консула к 11 украинским военнопленным, которых Венгрия без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций вывезла из россии и которые содержатся в изоляции.