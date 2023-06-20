Сійярто: Угорщина не причетна до вивезення українських військовополонених з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Офіційний Будапешт не причетний до вивезення з росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини, заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок, пише УНН з посиланням на DW.
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"Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина у тому, що вони вільні", - сказав голова МЗС Угорщини.
При цьому Сійярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок "дискусій між церквою та релігійними організаціями". "Держава Угорщина абсолютно не долучена", - заявив угорський міністр.
За його словами, українці "вільні у своєму пересуванні в Угорщині, вони вільні робити те, що вони хочуть робити". "І якщо вони захочуть вийти на зв'язок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати", - сказав угорський міністр.
Доповнення
Попри намагання угорської влади відмежуватися від історії з вивезенням з росії українських військовополонених, у Брюсселі вважають, що офіційний Будапешт повинен пояснити свою участь у цьому процесі, а також повну відсутність комунікації з цього приводу з українським урядом.
Україна вимагає в угорської сторони допустити консула до 11 українських військовополонених, яких Угорщина без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій вивезла із росії і які утримуються в ізоляції.