Ситуация в зоне АТО резко обострилась

Он отметил, что противник дважды увеличивал огнеактивность по всем направлениям, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

"Всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 29 обстрелов позиций ВСУ. В 17 случаях украинские подразделения открывали ответный огонь", - добавил он.

По словам А.Лысенко, на донецком направлении вблизи Зайцево, Луганского оккупанты дважды обстреливали опорные пункты ВСУ с БМП.

"В 8 случаях, когда враг слишком наглел, украинские военнослужащим приходилось его жестко усмирять огнем из гранатометов различных типов и стрелкового оружия", - отметил он.

Напомним, трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО.