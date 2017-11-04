Ситуація в зоні АТО різко загострилася

Він зазначив, що противник двічі збільшував вогнеактивність по всіх напрямках, застосовуючи озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

"Загалом за минулу добу по всій лінії зіткнення противник провів 29 обстрілів позицій ЗСУ. У 17 випадках українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь", - додав він.

За словами А.Лисенка, на донецькому напрямку поблизу Зайцевого, Луганського окупанти двічі обстрілювали опорні пункти ЗСУ із БМП.

"У 8 випадках, коли ворог надто нахабнів, українські військовослужбовцям доводилося його жорстко вгамовувати вогнем із гранатометів різних типів та стрілецької зброї", - зазначив він.

Нагадаємо, трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО.