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Ситуация в Карабахе: армяне протестовали из-за демаркации границ с Азербайджаном

Киев • УНН

 • 13069 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Сюникской области Армении местные жители в знак протеста против демаркации границ с Азербайджаном заблокировали дорогу, ведущую в Горис, перед визитом премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает армянская служба “Радио Свобода”, передает УНН.

Ситуация в Карабахе: армяне протестовали из-за демаркации границ с Азербайджаном

Премьер-министр Армении сегодня с рабочим визитом посетил Сюник, в частности Мегри, Капан, Горис и Сисиан. Выступая перед жителями города Сисиан, Пашинян подчеркнул, что границы Армении, демаркация которых осуществляется сегодня, определены законом Армении об административно-территориальном делении, принятым еще в 2010 году.

“Согласно этому закону, административные границы общин Хндзореск и Тех примыкают к Азербайджану”, — заявил Пашинян.

По его словам, представители прежней власти обвиняют действующую власть в признании ними же очерченных границ.

Пашинян отметил, что размещение армянских погранвойск в Сюникской области повышает степень безопасности границ Армении.

“Сегодня много говорят о том, что происходящее на границах Сюника ставит под угрозу безопасность области или же является ее сдачей. На самом деле происходит обратное: наши пограничные войска размещаются на границе, и это повышает степень безопасности наших границ”, — уверяет премьер.

В то же время жители Сюника опасаются, что после карабахской войны под угрозой оказалась важнейшая стратегическая инфраструктура региона, в частности, 21-километровый участок автодороги Горис-Капан и Татевская ГЭС. На вновь создаваемой границе также развертываются российские пограничники.

“Я убедился, что дорогу перекрыли, чтобы не стало очевидно, что атмосфера в Горисе, Капане, Каджаране, Мегри такая же, как в Сисиане. Мы не будем прибегать к силе, особенно в день траура. Возвращаемся в Ереван”, — написал Пашинян на своей странице в Facebook после посещения Сисиана.

Как сообщал УНН, Армения считает необходимым возобновить переговоры по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

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